Biella: E se una notte sparisse il Monoblocco?

Abbiamo individuato 11 punti della città dai quali si può vedere l’Ex Ospedale.

Li abbiamo segnati su una mappa cartacea e, in prossimità di ciascun punto, abbiamo installato un QRCode che rimanda a una visione differente. Un modo per far scoprire agli abitanti come potrebbe cambiare il paesaggio urbano sul quale ogni giorno posano gli occhi se, per esempio, non ci fosse più il Monoblocco. O se qualcuna delle trasformazioni proposte nei diversi concorsi di idee sull’Ex Ospedale fossero state realizzate.

Con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle possibili trasformazioni di questo spazio urbano in via di degrado, Osservatorio e GAB, il Gruppo Giovani Architetti Biella dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Biella, hanno realizzato un percorso cittadino a tappe dal titolo “Sguardi”. La mappa e i QRCode che lo compongono sono soltanto lo strumento divulgativo scelto per comunicare il poderoso lavoro di recupero e analisi che il GAB ha realizzato nei mesi scorsi attingendo ai progetti presentati in occasione del Concorso di Idee sull’Ex Ospedale che era stato bandito dal Comune di Biella nel 2013.

Un lavoro che ci concretizzerà presto in altre iniziative anche a rilevanza pubblica.

La mappa cartacea si potrà ritirare alla sede dell’ATL in piazza Vittorio Veneto 3 (giardini Zumaglini) e alla sede dell’Ordine degli Architetti in via Novara 1. La versione digitale sarà scaricabile online dal link https://www.architettibiella.it/ordine/eventi/

Per chi visualizza i QR e vuole lasciare un suo commento sui social, può farlo taggando l’Osservatorio su Facebook o su Instagram @osservatoriobiellesepaesaggio

Questa iniziativa è inserita nella campagna Est-Urbano Bene Comune curata dall’Osservatorio del Biellese Beni Culturali e Paesaggio, con il sostegno del Bando “Linee guida per la Partecipazione Civica Attiva” della Fondazione Compagnia di San Paolo".