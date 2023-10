Domenica a Benna sarà inaugurata la casa dell'acqua

Domenica 15 ottobre a Benna sarà inaugurata la casa dell'acqua in Piazza dei Benedettini.

Alle ore 9.30 ci sarà la Santa Messa a San Giovanni, alla quale seguirà alle 10,30 l'inaugurazione nuova Casa dell'Acqua. Durante l'inaugurazione, sarà presente il personale del gestore del servizio per la consegna della chiavetta a coloro che l'hanno prenotata.

Il pagamento della chiavetta verrà fatto diretta mente in quell'occasione. Per chi non avesse già prenotato la chiavetta, sarà possibile prenotarla quel giorno per la consegna nei giorni successivi. L’impianto funzionerà sia tramite gettoniera sia tramite chiavetta ricaricabile ed erogherà acqua gasata e naturale a 0,07 € al litro.

Il costo una tantum della chiavetta è di € 10,00 (già comprensivi di 8 € di ricarica).