Fondazione CRB: Seconda sessione erogativa eventi, stanziati 20 mila euro

Ammonta a 20 mila euro il contributo complessivo stanziato dalla Fondazione nell’ambito della “Seconda Sessione Eventi” per la quale sono pervenute 11 richieste dai diversi enti che operano nei settori di intervento della Fondazione con esclusione del settore Arte, attività e beni culturali, perché ricompreso in uno specifico bando.

Tra i contributi più significativi va citato l’importo di € 3.000,00 (il massimo richiedibile nell’ambito della Sessione, assegnato a Cortocircuito APS – Torino (TO) per la realizzazione del Forum internazionale Unesco –Biella Creative City che avrà luogo a Biella il 20 e 21 ottobre prossimi e sarà dedicato al tema dell’acqua su cui si confronteranno le città del Network Creative cities Unesco di cui Biella fa parte.

Vanno inoltre segnalati il contributo di € 1.500,00 a favore dell’Associazione #Shareat – Biella, per l’evento Tedx Biella 2023 che avrà luogo a Città Studi il prossimo 11 novembre e avrà come titolo “We feel good” e il contributo di € 2.500,00 a favore di Gomitolo Rosa Onlus – Biella, per l’evento Biella Social Knitting che, promovendo il lavoro a maglia in luoghi pubblici, si fa veicolo dei valori dell’altruismo e della condivisione a favore dei malati oltre che favorire il recupero della lana quale prezioso elemento naturale.

Questo l’elenco complessivo dei contributi (TOTALE € 19.360,00)

SETTORI RILEVANTI € 15.860,00

Volontariato, filantropia e beneficenza € 5.860,00

€ 2.500,00 Gomitolo Rosa Onlus – Biella, per l’evento Biella Social Knitting;

€ 1.500,00 Associazione #Shareat – Biella, per l’evento Tedx Biella 2023;

€ 860,00 Banco Alimentare del Piemonte Odv – Moncalieri (TO), per l’evento 27° giornata nazionale della colletta alimentare;

€ 1.000,00 Associazione Amici dei Presepi di Callabiana – Callabiana (BI), per l’evento presepi nel bosco e presepe meccanico di Callabiana.

Sviluppo locale ed edilizia popolare locale € 10.000,00

€ 3.000,00 Cortocircuito APS – Torino (TO), per l’evento forum internazionale Unesco –Biella Creative City;

€ 2.500,00 Pro Loco Biella e Valle Oropa – Biella (BI), per l’evento Bi Digital 2023;

€ 2.000,00 Pro Loco di Sordevolo – Sordevolo (BI), per l’evento fiera comunale autunnale;

€ 1.500,00 Lega Italiana Protezione Uccelli – Sezione di Biella, per l’evento Liberazione Rapaci XXII edizione parco Burcina 01/10/2023 – lezione didattica;

€ 1.000,00 A.C.I. Automobile Club Biella – Biella, per l’evento ruote nella storia 2023.

ALTRI SETTORI € 3.500,00

Attività Sportiva € 3.500,00

€ 2.500,00 Associazione Sportiva Dilettantistica "AmiciI MTB Lessona" – Lessona (BI), per l’evento 24° gran fondo nazionale Mtb - la Prevostura;

€ 1.000,00 Scialis APS Asd – Biella, per l’evento SciaLis, scia con il campione e i suoi corsi inclusivi.