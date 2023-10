A Venezia la tavola rotonda UNESCO con l'assessore Greggio

Alla Biblioteca della Biennale di Venezia l'assessore all'UNESCO Barbara Greggio ha partecipato all'incontro organizzato dal Coordinamento nazionale Città creative Italiane Unesco dal titolo: "Conservazione della memoria per progettare il futuro. Gli archivi e le biblioteche patrimonio di conoscenza".

Molti i temi presentati, tra cui: memoria della città, patto della montagna, digitalizzazione del sistema economico locale e avanzamento lavori, guida turistica della città. “Nel corso del primo incontro – sottolinea Greggio – ho posto in evidenzia come l’evoluzione del distretto tessile abbia influenzato la cultura locale e lo sviluppo urbano e paesaggistico”.

Nel pomeriggio l’assessore ha partecipato alla tavola rotonda in cui gli argomenti principali riguardavano la rete delle città creative e le buone pratiche di scambio. “Mi sono soffermata sull’importanza dell'itinerario degli archivi tessili come proposta di turismo esperienziale, che miscela cultura, moda e viaggio –prosegue Greggio -. Quindi ho evidenziato il successo ottenuto dal Master di Città Studi (al momento, ma i numeri sono destinati a crescere, vi sono 37 iscrizioni, di cui tre italiane e 34 straniere, con presenze da Iran, Kazakistan, Russia, Tunisia, Cina, Bangladesh, Turchia e Francia); dell'hub UNESCO, che sarà approntato a Palazzo Ferrero per illustrare i siti visitabili legati dell'itinerario UNESCO ed accogliere il visitatore nel mondo laniero. Il messaggio per l'UNESCO presentato alla Biennale: pensare alla gestione ed alla regolamentazione dell'intelligenza artificiale”.

Nel corso dell’evento si è collegato dalla Finlandia Roland Benedikter, che ha presentato una relazione sullo stato di avanzamento dell’intelligenza artificiale impiantata nel cervello umano; e durante il suo intervento ha detto, tra le altre cose, che: "Attraverso l’educazione al futuro, l’UNESCO mira a rendere le società più energiche, più pronte al cambiamento e più partecipative". “La scienza corre veloce – conclude Greggio -. Benedikter ha fatto suo l’appello della comunità scientifica rivolta all’UNESCO affinché inizi ad affrontare questo tema e al più presto porti a produrre delle regole. Come UNESCO bisognerà iniziare ad affrontare politicamente questo delicato argomento”.