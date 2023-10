“Sulle creste della Valsessera”, Loris Miloni tra i partecipanti

“La disabilità in montagna non ha volto. Ha solo bisogno di una mano tesa”. Questo in sintesi il motto del trekking “Sulle creste della Valsessera” che vedrà protagonisti gli sportivi del Team3gambe che, con la sezione Valsessera del Cai, organizzeranno l'evento. A collaborare anche il Consorzio Alpi Biellesi, il soccorso alpino, il rifugio Monte Barone e le guide alpine di Alagna, che accompagneranno gli atleti amputati.

L'appuntamento è per il fine settimana. A essere coinvolti saranno anche i ragazzi dell'alpinismo giovanile della sezione del Club alpino. Un progetto legato all'inclusione quello che ha spinto il Cai Valsessera e il Team3gambe, guidato da Moreno Pesce, a organizzare la salita. Un modo per far comprendere che la disabilità si può superare.

"Si tratta di un messaggio importante – spiega la presidente Beatrice Marchisio - quello che si vuole lanciare, per dimostrare che anche le persone con delle disabilità possono andare in montagna. Certo in questo caso si tratta di atleti abituati a effettuare imprese di una certa portata, non per tutti, ma la loro determinazione e forza è un esempio. Questa zona non è mai stata toccata dal Team3gambe, che è stato in molte zone d'Italia e non solo. È giusto proporre un trekking qui coinvolgendo varie realtà e i ragazzi in questa esperienza".

A effettuare la salita, con le protesi e il supporto delle guide alpine, saranno gli atleti paralimpici Loris Miloni di Pray, Moreno Pesce e Cesare Galli.

La partenza è prevista dal parcheggio di Noveis sabato 14 ottobre alle 9 e seguirà il percorso G7, toccando la bocchetta Gemevola e Pissavacca sino ad arrivare al rifugio di Monte Barone dove gli atleti, guide, accompagnatori e alcuni ragazzi dell'alpinismo giovanile pernotteranno.

Domenica 15 ottobre invece alle 9 partenza dal rifugio e arrivo in vetta, rientro e pranzo. Il rifugio accoglierà chi vorrà partecipare all'evento per il pranzo e la cena sia di sabato che di domenica. Per informazioni contattare (0159248034 – 3497764425).

"La disabilità – spiega Miloni del Team3gambe – è nella testa. È solo mentale, te la crei tu. Si possono fare le stesse cose che fanno gli altri, ci va più tempo, fatica, impegno ma si arriva comunque. Sono contento che, anche in Valsessera, dove abito si possa organizzare una salita sulle nostre montagne".

Tra le imprese del Team3gambe c'è la “Vertical up” a Kitzbuhel in Austria, una gara notturna sulla pista Streif di discesa libera, il Tor de Geants, la cima Emilius in Valle d'Aosta, con le sue 20 ore di cammino, la Piramide Vincent sul Monte Rosa, la salita sull'Etna o le Dolomiti. a.s.