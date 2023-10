Mosca (Lega): “I ribassi d’asta della Pedemontana restino sui territori”

In seconda Commissione consiliare, l’Assessore Gabusi ha presentato il Documento di economia e finanza regionale per le materie inerenti le sue deleghe.

Intervenendo durante l’audizione, ho chiesto che i ribassi d’asta derivanti dalla realizzazione della Pedemontana restino sui territori interessati a titolo di compensazione e vengano utilizzati per migliorare le infrastrutture di connessione esistenti.

L’Assessore, raccogliendo la proposta condivisa da altri colleghi delle province interessate dalla realizzazione dell’opera, ha garantito che attiverà un Comitato di supporto coinvolgendo i parlamentari di Biella, Novara e Vercelli, gli Enti Locali, Anas e tutti i soggetti che possono essere interessati. Auspico che le varie conferenze dei servizi che si susseguiranno possano accogliere la proposta che per il Biellese potrebbe concretizzarsi in una serie di lavori da effettuarsi sulla Superstrada Biella - Cossato realizzando ad esempio le piazzole di emergenza ed adeguando il sedime stradale in modo da permettere l’aumento del limite di velocità garantendo uno scorrimento più veloce in quello che di fatto è il tratto di accesso alla costruenda Pedemontana.

Questa proposta, unitamente alla realizzazione di altre arterie quali l’ultimo lotto del Maghettone e l’adeguamento della tangenziale di Mottalciata - di cui la Regione ha finanziato la progettazione alla Provincia e che dovrà essere ultimata entro fine anno - rappresentano un altro passo concreto per risolvere lo storico problema dell’isolamento del Biellese.