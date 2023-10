Oropa e Giro d'Italia, processione anticipata al 4 maggio

A causa della concomitanza dell’arrivo di tappa del Giro d’Italia, con la processione votiva della Città di Biella, il 5 maggio 2023, la tradizione biellese è stata anticipata.

A seguito di una riunione presieduta da Mons. Roberto Farinella, in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione di Oropa, unitamente agli amministratori delegati can. Don Stefano Vaudano e dr. Giancarlo Macchetto ed al Rettore can. Don Michele Berchi si è definito, in accordo con il Sindaco della Città di Biella e con i parroci della Città, quanto segue:

“Preso atto dell’evento sportivo verso il quale si esprime la soddisfazione per la promozione del territorio e del Santuario stesso, nonostante il rammarico per il mancato tempestivo coinvolgimento e nella volontà di mantenere la tradizione risalente al 1600 e cara alla popolazione di Biella, si è deciso di far effettuare la processione e la Santa Messa vespertina di fronte alla Vergine Maria, alle ore 18.00 di sabato 4 maggio 2023, rientrante già nell’ambito delle celebrazioni domenicali.”