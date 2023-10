Autunno a teatro a Ponderano con “Carlin Cerrutti sarto per tutti”

Riparte sabato 14 ottobre, dopo il successo della prima serata , l’ appuntamento dialettale con Autunno a teatro, organizzato dalla pro loco di Ponderano con il patrocinio del comune.

Alle ore 21 sul palco del centro sociale saliranno gli attori della compagnia "I Volti Anonimi di Torino", una delle più apprezzate dal nostro pubblico, con lo spettacolo “Carlin Cerrutti sarto per tutti”, divertente commedia di Macario. Inoltre sono aperte le prenotazioni per la tradizionale cena della Bagna cauda, che si terrà Sabato 18 novembre sempre al centro sociale, il cui ricavato andrà come sempre al Progetto di una goccia per un sorriso.

Per info contattare la segreteria al 33885646