Gaglianico, scontro tra due auto, 72enne in ospedale, foto archivio

Incidente a Gaglianico nella giornata di ieri mercoledì 11 ottobre verso le 11,30 tra due auto.

Ad occuparsi dei rilievi sono stati i Carabinieri: a rimanere coinvolte sono state una Volkswagen T-Roc, condotta da un uomo di 75 anni, e una Alfa Romeo 156 guidata da un uomo di 46 anni, entrambi residenti a Biella.

In seguito all’urto, una 72enne che si trovava in auto con il 46enne è stata trasportata al Pronto Soccorso dal 118 giunto sul posto, per gli accertamenti del caso perchè accusava dolori al braccio.