Oasi Zegna, con “Abitare il Paesaggio” viaggio sonoro in 8 racconti

“Abitare il Paesaggio" è il viaggio sonoro all’interno dell’Oasi Zegna in otto racconti”, che sarà presentato domenica 15 ottobre.

I visitatori potranno immergersi nel paesaggio sonoro dell’Oasi Zegna attraverso il racconto di otto giovani che hanno partecipato alla residenza “Abitare il paesaggio – Summer School 2023”, organizzata da UNIDEE Residency Programs di Cittadellarte-Fondazione Pistoletto in collaborazione con Fondazione Zegna e Delegazione FAI di Biella.

Nel mese di luglio, un gruppo di studenti e studentesse di alcuni licei del Biellese, hanno partecipato a un percorso collettivo di scoperta del territorio e di ricerca della propria voce, guidati dal collettivo Botafuego, con Carolina Valencia Caicedo e Riccardo Giacconi, artisti esperti di pratiche narrative sonore nel paesaggio. Attraverso l’ascolto profondo, l’esperienza del corpo e dell’immaginazione, i giovani partecipanti hanno creato otto racconti, uno per ogni tappa del viaggio sonoro all’interno dell’Oasi Zegna.

La mappa che guiderà i visitatori in questo percorso sarà distribuita a Casa Zegna domenica 15 ottobre dalle ore 11 alle ore 17, insieme alle indicazioni per utilizzare il podcast e vivere un’esperienza fatta di voci, di narrazioni e di tracce sonore.

Il percorso continuerà lungo la Strada Panoramica Zegna con soste al labirinto di Stavello, al Bocchetto Luvera e al Bocchetto Sessera, dove saranno presenti gli apprendisti ciceroni della Delegazione FAI di Biella.

Per l’occasione Casa Zegna aprirà le porte al pubblico per le visite libere alle mostre ospitate al suo interno: quella temporanea “E il giardino creò l'uomo” di Roberto Coda Zabetta a quella permanente “From Sheep to Shop” dedicata alla storia del marchio Zegna.

Sarà inoltre presente il banchetto del FAI di Biella con i volontari che vi daranno tutte le indicazione che avete bisogno per trascorrere al meglio le Giornate d'Autunno.