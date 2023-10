Giovanissimo biellese in finale, alla 29° edizione del premio Mia Martini.

Riccardo Ambrosino, a 13 anni, ha raggiunto la finale del premio Mia Martini, partecipando alla finalissima del 6 ottobre, a Bagnara Calabra.

Alla 29a edizione Riccardo è stato giudicato da Francesco Malapena, tenore di fama internazionale; Antonino, vincitore di Amici di Maria De Filippi e di Tale e quale show, nonché numerosi ospiti illustri. Allievo della scuola “Libera la voce”, il giovane biellese, già insignito di molti premi e riconoscimenti (finalista di Sanremo New Talent e di Una voce per mimi), è riuscito a posizionarsi fra i primi 5 assoluti, nel contest nazionale: “Evento di alto interesse artistico-culturale” come afferma la Regione Calabria.

Riccardo, in arte Kiki, dopo aver dimostrato passione e talento ha superato le selezioni regionali e nazionali, per aggiudicarsi un posto alla finale: un primo passo verso una carriera agli albori, ma che vanta già di importanti riconoscimenti.