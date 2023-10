Biella: Riprendono gli appuntamenti “Pizza&Games” organizzati da Spazio Ragazzi Divertistudio

Riprendono gli appuntamenti “Pizza&Games” organizzati da Spazio Ragazzi Divertistudio, per rispondere alla necessità dei nostri bambini di stare insieme ai loro amici, di relazionarsi, socializzare e divertirsi.

Abbiamo pensato a delle serate divertenti, in cui possano valorizzare le loro potenzialità e apprendere nuovi modi di relazionarsi attraverso il magico mondo dei giochi di società, la visione di film educativi, serate al Bowling e tante altre proposte interessanti in grado di stimolare l’ingegno, la conoscenza e i valori dello stare insieme in un gruppo.

Tutto questo avrà luogo in un ambiente protetto, sotto la guida di educatori esperti e la magica atmosfera che solo una buona pizza può creare.

Le serate sono rivolte ai bimbi e ragazzi dai 6 ai 13 anni, e prenderanno vita presso la nostra sede di Piazza Falcone 3 a Biella i venerdì 27 ottobre e 22 dicembre 2023, 12 gennaio, 26 gennaio, 23 febbraio, 8 marzo, 12 aprile, 24 maggio 2024 dalle ore 18 alle ore 22.

Per partecipare è sufficiente rispondere direttamente a questa mail, indicando nome e cognome del bambino, età, ed eventuali intolleranze alimentari, oppure inviare un messaggio WhatsApp al num. 338.8675.806 o telefonando al num. 348.0188.561.

La prenotazione deve essere effettuata entro i mercoledì precedenti.

Per la prima serata la prenotazione deve avvenire entro mercoledì 25 ottobre.