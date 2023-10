APD US Gaglianico tutela la sua immagine: diffuse notizie false.

Bifernino Giuseppe, in qualità di presidente della Società APD US Gaglianico, comunica che la decisione della Corte Sportiva d'Appello, a livello territoriale, concerne il dimezzamento della sanzione comminata dal Giudice Sportivo, in riferimento alla gara Gaglianico - Valle Elvo disputata il 20 ottobre 2023, valida per la coppa Piemonte Valle d'Aosta di Prima Categoria - girone 6, in relazione all'unica contestata violazione, consistente nell'accesso non autorizzato all'area riservata degli spogliatoi da parte di soggetto privo, in quel momento, di credenziali.

La sanzione ammonta ad euro 250,00.

La decisione di primo e secondo grado non ha minimamente riguardato l'asserita questione lamentata dall'arbitro, peraltro destituita di fondamento.

La società si riserva ogni più ampia tutela, in sede giudiziaria, nei riguardi dei giornalisti che hanno dato ampia diffusione di una notizia non veritiera riportata a caratteri cubitali sui quotidiani, in cui si parlava di "mazzette promesse all'arbitro".

Analoga tutela la società si riserva di coltivarla in ambito giudiziario nei confronti di tutti i responsabili che hanno comunicato o diffuso analoga accusa, del tutto destituita di fondamento.

Per tale motivo, tale comunicato stampa è stato redatto congiuntamente con l’avvocato Enrico Scolari del Foro di Ivrea, al quale verranno affidate le iniziative volte alla tutela dell’immagine della Società.