A Casapinta i fiocchi rosa per la prevenzione del tumore al seno

Hanno fatto la comparsa ieri mercoledì 11 ottobre, i fiocchi rosa a Casapinta, e sono un po' ovunque. E a dare una mano alle donne del Comune a posizionarli è stato il capogruppo degli Alpini.

Ancora una volta Casapinta è a fianco alle donne: ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno su iniziativa di LILT e anche un piccolo e semplice gesto come questo, può servire per sensibilizzare la popolazione su di un tema così importante.

Ottobre è rosa. Niente ferma il rosa, niente ferma le donne.

In occasione della Campagna Nastro Rosa “LILT for Women”, Spazio LILT si trasforma per diventare uno spazio ancora più accogliente: grazie alla collaborazione con CReA Laboratorio d'Interni, al primo piano è stato allestito uno spazio dove trascorrere piacevolmente l’attesa prima di una visita, magari leggendo un libro.

Prenota una visita senologica e scopri di più sulle iniziative del mese in rosa: https://www.liltbiella.it/campagna-nastro-rosa/