Vescovo Roberto Farinella "5 anni da brivido" tra la V centenaria Incoronazione, i 250 anni della Diocesi e alcuni fatti di cronaca

Sono passati, quasi senza accorgermene, già 5 anni da quel 14 ottobre 2018, quando iniziavo il mio nuovo ministero come Vescovo di Biella (Leggi L'arrivo del nuovo Vescovo a Biella)

All’accoglienza attenta e premurosa dei biellesi e all’accompagnamento affettuoso dei miei antichi diocesani di Ivrea, sono seguiti in questi anni tanti gesti di partecipazione e di condivisione che mi hanno permesso di poter conoscere la nuova Diocesi e tante altre realtà.

Ho potuto nonostante il nefasto anno della Pandemia vivere una conoscenza prolungata delle comunità del Biellese, partecipando a vari eventi: dalle celebrazioni delle cresime, alle feste patronali, alle manifestazioni di solidarietà e di cultura, a momenti istituzionali e significativi per l’intero territorio. Ho imparato a conoscere le comunità ecclesiali e anche associazioni operanti nell’ambito del volontariato e della solidarietà sia religiose che laiche che prima non avevo mai incontrato.

In sostanza posso dire che ho fatto davvero un’esperienza da “brivido”, passando dal mio ministero di Rettore del Seminario diocesano e parroco della Cattedrale di Ivrea, alla cura e al governo pastorale di una Diocesi, originale e ben radicata nel territorio. La V centenaria Incoronazione, i 250 anni della Diocesi, il riconoscimento canonico del Monastero di Bose, l’accoglienza nel presbiterio di nuovi sacerdoti che ho accolto, ma anche lo sgomento per alcuni decessi nel clero, alcuni fatti di cronaca che hanno toccato la nostra Comunità, alcune situazioni di maggiore criticità come il numero esiguo di sacerdoti, tutto questo è stato per me un continuo richiamo a convertire il cuore a disegni che vengono dall’alto e a non pianificare a tavolino le tappe, i percorsi pastorali della nostra Chiesa.

Abbiamo certamente tante sfide da affrontare: la diminuzione del clero e l’avanzamento dell’età dei nostri sacerdoti, la presenza più ristretta alle celebrazioni da parte dei fedeli, il dialogo con il mondo contemporaneo, la precarietà del lavoro, l’invecchiamento della popolazione, la complessa vicinanza al mondo giovanile.. ma sono certo che in tutte queste cose lo Spirito del Signore saprà aiutarci a trovare le vie più adatte perché anche oggi la Chiesa, anche residuale nella sua testimonianza, continui ad essere presenza viva e vivificante nelle nostre comunità.

Mi viene chiesto cosa è cambiato in questi cinque anni, forse sono pochi, ma certamente come accennavo prima alcuni cambiamenti sono avvenuti nell’ambito anche della nostra società e delle nostre comunità. Al fenomeno dell’immigrazione al quale la nostra Chiesa ha sempre risposto con sollecitudine e all’emergere di nuove povertà, la pandemia ha forse lasciato nel cuore di tutti la consapevolezza della nostra fragilità e delle nostre vulnerabilità. La guerra in Ucraina, con la risposta di solidarietà e l’attuale crisi in Medioriente con i gravi fatti di sangue nella striscia di Gaza e il conflitto in Israele, ci aiutano ancora una volta a considerare che anche noi siamo parte di questa umanità che non può pretendere di vivere “isolata” dal resto del mondo, ma ne fa parte a pieno titolo e ogni gesto che facciamo ha ripercussioni su scala più ampia. Infine, desidero ricordare l’entusiasmo e la gioia dei nostri giovani con i quali sono stato l’estate scorsa in occasione della Giornata mondiale della Gioventù che si è tenuta a Lisbona in Portogallo.

Nonostante la distanza e le fatiche del cammino per raggiungere i luoghi dell’incontro con Papa Francesco, condividere momenti di preghiera, di Veglia, di attesa e di gioia sono stati un’esperienza unica.

Sono i nostri ragazzi e i nostri giovani il nostro futuro ma già anche il nostro presente. Sono contento che la nostra Chiesa viva il cammino sinodale e nonostante le inevitabili stanchezze si stia preparando anche al prossimo anno giubilare nel 2025. Come pellegrini di speranza, anche noi continuiamo il nostro cammino crescendo nei reciproci doni.

Desidero ringraziare tutti per la cordiale vicinanza e attestazioni di affetto anche per questo primo lustro del mio ministero episcopale, assicurando il mio ricordo e la mia preghiera, di vero cuore.

Grazie