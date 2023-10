Settimana della Protezione Civile, il Prefetto D'Agostino: "I cittadini devono saper muoversi in determinate situazioni", FOTO e VIDEO

Nell'imponente ingresso dell'Itis di Biella, la scuola più grande del territorio, oggi giovedì 12 ottobre è stato appeso uno striscione: "Prevenire il rischio".

Nella Settimana della Protezione Civile 2023 anche Biella si è mobilitata, e la Protezione Civile ha fatto scuola ai ragazzi.

A portare il saluto ai presenti è stato il Prefetto di Biella, Silvana D’Agostino quindi il Sindaco della Città di Biella, Claudio Corradino.

"E' importante che anche i cittadini sappiano come comportarsi in determinate situazioni. L'efficienza in casi di emergenza ricordiamoci che è sempre data dalle esercitazioni, prima di tutto di chi opera nel territorio, della Protezione Civile, ma anche proprio dei cittadini che devono quindi essere coinvolti. Noi oggi abbiamo focalizzato l'attenzione, visto che siamo in un territorio montano, sul rischio idrogeologico".

Sono poi proseguiti gli interventi per la Protezione Civile Regione Piemonte di Luca Del Negro che ha parlato de “Il sistema di protezione civile in Piemonte” a seguire “Focus sul sistema di allertamento IT- Alert” e di Daniele Debernardi che ha parlato dell'“Analisi del rischio idrogeologico in Piemonte”.

Ha poi preso la parola il Capo Squadra Gianluca Calati del Comando dei Vigili del Fuoco di Biella “Il rischio idrogeologico e gli interventi di soccorso tecnico VVF”, quindi Marco Pichetto Collaboratore Tecnico del Servizio di Protezione Civile del Comune di Biella “I Piani di Protezione Civile e il Rischio Idrogeologico”.

Stefano Falco Delegato Tecnico Provinciale - Area Operazioni, Emergenze e Soccorsi della Croce Rossa Italiana - Comitato di Biella ha affrontato il tema de “La Croce Rossa Italiana nel Sistema Nazionale di Protezione Civile – L’esperienza durante l’alluvione del 2020 in Valle Cervo”, mentre Rodolfo Gilardi Ispettore Provinciale di Biella del Corpo Volontari A.I.B. (Antincendi Boschivi) del Piemonte ha parlato dell' “Illustrazione dell’attività della difesa dei territori dagli incendi boschivi”, attraverso la presentazione di due filmati. Ha chiuso gli interventi Marco Foglietti Vice Delegato C.N.S.A.S. (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) con l'argomento “Il soccorso alpino nell’ambito della Protezione Civile”.

Al termine della mattinata gli studenti sono scesi nel cortile dell'istituto dove hanno visto da vicino i mezzi che fanno parte del sistema della Protezione Civile.