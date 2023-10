"Intelligenza artificiale e metaverso", è il titolo della conferenza in calendario domani 13 ottobre al Piazzo alle 18,30 a Palazzo Gromo Losa.

L'evento è organizzato da Soroptimist International Club Biella, Inner Wheel Biella, Inner Wheel Vallemosso, Inner Wheel Biella Piazzo, Biella Bugella Civitas Lins Club.

Interverranno la professoressa Debora Bazzano e Christian Clarizio, Mark Comerro e Francesco Spadafina.

Alle 19.30 ci sarà l'apericena a cura del Gae Aulenti.