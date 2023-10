E’ in vigore dalla mezzanotte del 10 ottobre a Valdilana il senso unico alternato regolato da semaforo e movieri, secondo esigenza, tra i km 27+500 e 27+700 della Strada Provinciale 232 Panoramica Zegna, per eseguire la manutenzione straordinaria dei ponti in frazione Vico (Sant’Antonio Rio Vico), siti al km 27+585.

Tale limitazione del traffico sarà in vigore fino alle 24 del 10 febbraio 2024.