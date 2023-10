Miagliano, nuovi giochi e pavimento antitrauma per l'area parco

Sono terminati gli interventi di manutenzione straordinaria dell’area parco giochi, sita in Piazza Dante, a Miagliano, finalizzati alla sostituzione dei giochi o componenti ammalorati, unitamente all’installazione di nuova pavimentazioni antitrauma.

Le operazioni in sintesi hanno riguardano: gioco cavallino a molla: sostituzione con nuovo; gioco castello: sostituzione delle corde d'arrampicata; pavimento antitrauma: sostituzione e ampliamento in relazione ai giochi altalena e uscita scivolo castello; pavimento antitrauma: nuova installazione in riferimento ai giochi girello, ingresso castello e altalena a molla; igienizzazione e lavaggio delle strutture; varie altri piccoli interventi di manutenzione.

L'investimento complessivo ammonta a 7.200 euro, di cui 5.000 cofinanziati tramite contributo.