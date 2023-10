Virtus Biella, arriva la prima trasferta: ecco i gironi delle giovanili

Archiviata in maniera decisamente positiva la prima giornata di campionato, la Prochimica Novarese Virtus Biella affronta la sua prima trasferta stagionale: sabato pomeriggio le nerofucsia scenderanno in campo al PalaGialdo di Chieri per affrontare l'InVolley San Giorgio. La squadra avversaria nella gara di esordio ha perso 3-0 sul campo dell'Ovada.

Il Comitato Territoriale TST nei giorni scorsi ha comunicato i gironi dei campionati giovanili territoriali di pallavolo: si parte nel fine settimana del 21 e 22 ottobre per quanto concerne Under 18, Under 16 e Under 14, una settimana dopo per l'Under 13. La Virtus Biella si presenta al via con ben 6 formazioni, delle quali 3 che hanno ottenuto il diritto di partecipare ai tornei di Eccellenza territoriale, unica squadra della provincia presente. Si tratta delle squadre Under 18, Under 14 e Under 13. La società nerofucsia ha poi altre tre formazioni nei gironi territoriali: una in Under 18, due in Under 16.

La Virtus Biella anche quest'anno ha deciso di prendere parte al campionato territoriale assoluto di Prima Divisione: scenderà in campo una squadra giovanissima nella quale troveranno posto atlete non ancora pronte per affrontare la serie C ma che in prospettiva potranno trovarvi spazio. La squadra allenata da Mattia Pesce è stata inserita nel girone C e se la vedrà con GS Tollegno, Volley Gaglianico, San Giuseppe Trecate, Igor Volley Trecate, Scurato Novara, San Rocco Novara, Valsesia Team Volley e Volley Crescentino. Complessivamente sono 26 le formazioni iscritte, suddivise in 3 gironi: si parte a fine mese per terminare la prima fase il 24 marzo. La Virtus giocherà i suoi incontri casalinghi il mercoledì sera alle ore 21.00 al PalaSarselli di Chiavazza.