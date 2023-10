Scuderia Biella Motor Team, fine settimana da leoni, FOTO

Un fine settimana da incorniciare, quello del 7-8 ottobre, per la scuderia Biella Motor Team che ha raccolto risultati di prestigio sia con le auto moderne che con quelle storiche.

Sulle montagne attorno al lago d’Orta è andato in scena il Rally del Rubinetto, che era l’ultimo appuntamento della Coppa Rally Zona 1. Massimo Lombardi ha confermato il suo percorso di crescita al volante della Peugeot 208 GT Line andando a vincere con Erika Bologna la classe Rally4 davanti ad avversari di valore. Per loro anche la quattordicesima piazza assoluta e la vittoria nel gruppo RC4N. Posizione numero 18 nella classifica generale per il navigatore Luca Ferraris che, assieme a Valentino Vietti, su una Renault Clio ha saputo conquistare un ottimo secondo posto nell’impegnativa classe Super 1600. Trentunesima assoluta la navigatrice Roberta Steffani che assieme ad Alessandro Corsini ha conquistato la seconda posizione di classe Rally5 con una Renault Clio. Coppe anche per Alberto Corsi e Denise Bolletta che hanno portato a casa la vittoria in classe K10 con la loro Peugeot 206 RC. Nella generale si sono classificati sessantottesimi.

In Liguria invece si è disputato il Rallye Sanremo Storico, prova del Campionato Italiano Rally auto storiche e dell’Europeo. Michele Griffa ed Alessandro Carolo con la loro Renault 5 GT Turbo hanno conquistato un’ottima quindicesima piazza assoluta nella classifica tricolore vincendo la propria classe e finendo al sesto posto nel 4° Raggruppamento in mezzo a vetture ben più potenti. Ritiro, purtroppo, per il navigatore Alessandro Mattioda che correva con Federico Delrosso su un’Opel Kadett GSi.