Le corse della settimana di newsbiella.it

Tre gli eventi in programma questa settimana, dal 9 al 15: il 31° circuito Città di Biella km 1,609,34, CMP 6^ prova organizzato da Gac Pettinengo e Pietro Micca sabato 14 ottobre; Lana boschi e lavatoi, km 8,7, NC, a Tollegno domenica 15 ottobre; il Periplo del Lago di Viverone, km 21 - 13, NC, sempre domenica 15 ottobre.

Per quanto riguarda il 31° circuito Città di Biella sono previste 14 gare per un totale di 3 ore di spettacolo. Campionato regionale individuale e di società giovanile: Cadetti (3200 mt.); Cadette (2400 mt); Ragazzi/Ragazze (1600 mt); 3000 Maschile Top ad INVITI; 3000 Femminile Top ad INVITI; Staffetta Scuola Media Inferiori; Miglio Maschile A/J/P/SM23 /...SM70; Miglio Femminile A/J/P/SF23 /...SF70. Le gare si svolgeranno in un circuito (mt.800) da ripetersi: 4 GIRI 3000 Maschile Top ad INVITI; 4 GIRI 3000 Femminile Top ad INVITI; 5 GIRI Staffetta Scuole Medie Inferiori; 4 GIRI Cadetti (3200 mt.); 3 GIRI Cadette (2400 mt); 2 GIRI Ragazze (1600 mt) - Ragazzi (1600 mt); 2 GIRI Miglio Femminile e Maschile (1600 mt). Questo l'orario: ORARIO; 14,30 MIGLIO MASCHILE SM60/...... (Mt.1609,35) 2 GIRI; 14,40 MIGLIO FEMMINILE TUTTE LE CATEGORIE (Mt.1609,35) 2 GIRI; 14,50 CADETTE (Mt.800x3) MT 2400 3 GIRI; 15,10 CADETTI (Mt.800x4) MT 3200 4 GIRI; 15,35 MIGLIO MASCHILE SM50/55 (Mt.1609,35) 2 GIRI; 15,50 STAFFETTA SCOLASTICA Scuole Medie Inferiori (Mt.800x5) (1 SERIE ); 16,10 STAFFETTA SCOLASTICA Scuole Medie Inferiori (Mt.800x5) (2 SERIE ); 16,30 3000 DONNE AD INVITI (Mt.800 x 3 + 600 mt) MT 3000 3 GIRI + 600 mt; 16,45 STAFFETTA SCOLASTICA Scuole Medie Inferiori (Mt.800x5) (3 SERIE ); 17,00 RAGAZZI (Mt.800x2) MT.1600 2 GIRI; 17,10 MIGLIO MASCHILE SM35/40/45 (Mt.1609,35) 2 GIRI; 17,20 MIGLIO MASCHILE A/J/S/P (Mt.1609,35) 2 GIRI; 17,30 RAGAZZE (Mt.800x2) MT.1600 2 GIRI; 17,45 3000 UOMINI AD INVITI (Mt.800 x 3 + 600 mt) MT 3000 3 GIRI + 600 mt.

Domenica c'è Lana boschi e lavatoi, organizzata dalle Associazioni di Tollegno Pro Loco, Agorà, Arca di Noi, Tollegno Insieme, Gruppo Alpini, Gruppo di Protezione Civile di Tollegno, Spazio 0-100, Biblioteca Civica di Tollegno, con il patrocinio del Comune di Tollegno. La manifestazione, il cui ricavato verrà interamente devoluto, come in tutte le edizioni passate, al Fondo Edo Tempia, prenderà il via alle ore 10, davanti alla Palestra Comunale di Tollegno. Gli atleti potranno iscriversi alle varie categorie previste accedendo al sito www.lana-boschi-lavatoi.it (la preiscrizione e caldamente raccomandata) o la mattina della manifestazione entro le ore 9,30.”

Sempre domenica c'è anche il Periplo Lago di Viverone organizzato dalla Croce Rossa di Cavaglià. Ritrovo e partenza lungo logo zona ristorante Palafitta, iscrizione in loco tra le 8 e le 9. La quota di iscrizione è di 5,00 euro. Per informazioni: 3280847794-3487130774 .