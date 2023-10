La Pietro Micca su due fronti, buoni risultati a Biella e Udine FOTO

Weekend intenso per le atlete della Pietro Micca che si impegnano su due fronti: a Biella con la ritmica per la seconda prova del campionato di Specialità Gold e a Udine per la Coppa Italia di Ginnastica Estetica di Gruppo.

Biella sabato 7 e domenica 8 ottobre. La ritmica torna a calcare la pedana Gold più forte che mai. A gareggiare nel weekend una rosa di cinque ginnaste per la seconda prova di specialità. Ad aprire le danze, sabato 7 ottobre, la veterana Bocchino Francesca, che rientra presentando l’esercizio al cerchio. Ottima la prestazione della Bocchino, si distingue fra le senior della sua categoria e ottiene meritatamente l’argento regionale, che le garantisce di diritto l’accesso alla zona tecnica interregionale. Domenica 8 ottobre, dopo la prima esperienza in campo Gold di settembre, anche la giovane Saviolo Ginevra (2013) ritorna a presentare le specialità a corpo libero e cerchio. Un buon lavoro per l’atleta, apprezzato anche dal corpo giudicante che la conferma sul podio in entrambi gli attrezzi. Argento al corpo libero e bronzo al cerchio, la Saviolo guadagna così l’accesso agli Interregionali con il corpo libero. Anche Arina Adanaia (2010) ripresenta un buon programma a clavette e palla. La ginnasta migliora le sue posizioni e il quinto posto alla palla e il sesto alle clavette. Grande ritorno per Meirone Letizia (2009) che, dopo una gara magistrale, vola di diritti agli Interregionali con entrambe le sue specialità. Presenta il cerchio terminando quarta e il nastro con cui sale sul podio e si veste di bronzo. Chiudiamo in bellezza con Margherita Nelva (2008) che fra le junior 3 si distingue e guadagna, come la collega, l’accesso alla zona tecnica con entrambi gli attrezzi. Finisce la sua gara vestendo l’argento alle clavette e con un quarto posto al nastro. Soddisfatte le tecniche Marta Nicolo e Irina Liovina che accompagnano le ragazze.

Udine domenica 8 ottobre, Coppa Italia - Ginnastica estetica di gruppo. Nel paesaggio friulano anche la squadra senior di ginnastica estetica di Pietro Micca riprende la stagione agonistica con la competizione di Coppa Italia. La squadra allenata da Federica Mercandino ed Elisabetta Rosso si presenta con le veterane senior: Carolina Rosso, Turetta Mia, Monguzzi Angelica, Ferraro Fogno Rachele, Sansone Chiara e Tosetto Elisa, Barichello Emilia riserva. Un buon rientro per la squadra, che guadagna il secondo posto vestendo l’argento. “Siamo in preparazione per i Giochi del Mediterraneo che si terranno il 20 ottobre a Chiari in occasione della Coppa del Mondo” racconta la tecnica e giudice Federica Mercandino “le ragazze hanno presentato un lavoro puntuale, sicuramente ci sono dei miglioramenti da apportare in visione dei Giochi, ma la strada è sicuramente quella giusta.”