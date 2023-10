I nostri primi 50 anni, dal 1973 al 2023, il Circolo Tennis Sandigliano festeggia mezzo secolo di attività sportiva

Sabato 14 ottobre, l’Associazione CIRCOLO TENNIS SANDIGLIANO, fondata nel 1973 da un gruppo di amici sportivi e biellesi, festeggerà il suo 50° Anniversario, maestri ed atleti si esibiranno in campo, a partire dalle ore 14.30. L’esibizione sportiva è organizzata dal team del Circolo sotto la direzione del Direttore Sportivo Gianfranco Zucconelli in collaborazione con gli altri membri del Club. La manifestazione, è aperta al pubblico con ingresso gratuito nella sede del C.T.S. in via Papa Giovanni, 12 Sandigliano (BI).

Al termine dell’esibizione, la festa proseguirà a Cascina Era, con il convegno e con la cena riservata ai soci. Alla presenza di Istituzioni e ospiti, il Consiglio Direttivo del Circolo ripercorrerà la storia del club ricordando i progetti e le opere realizzate negli anni di nuovi spazi e servizi, moderatrice della serata Daniela Fresc.

“Nel 2012 ero stato contattato dal Circolo Tennis Sandigliano per la fornitura di materiali utili alla realizzazione del terzo campo in resina e da quel giorno la mia vita è cambiata-racconta Eraldo Rondo Spaudo, il Presidente del Circolo- Ho giocato a calcio per 35 anni e non rinuncerei mai all’attività sportiva, certo non avrei mai pensato che un giorno mi sarei ritrovato con una racchetta in pugno. Invece, su insistenza di un amico, ho iniziato a frequentare il Circolo Tennis Sandigliano, prima per lavoro e poi, per il gioco del tennis. Nel tempo libero frequento il Circolo, è un ambiente famigliare e accogliente a cui devo molto, qui ho incontrato mia moglie e dal nostro incontro è nato il nostro bimbo, Francesco”.

I primi campi furono progettati nel 1973, grazie alla collaborazione, dell’allora Parroco della Chiesa di Sandigliano, Don Bricarello, che diede la concessione del terreno su cui partirono gli scavi e i lavori per la realizzazione di due campi in terra. Nel 2012, con la collaborazione di Don Mario Parmigiani, l’attuale Parroco della Chiesa Parrocchiale di Sandigliano, partì la realizzazione del terzo campo in resina, e poi in seguito, nel 2019, quella del primo campo in erba.

Dai primi anni 2000, nelle sede del club, la Società PHB (Polisportiva Handicap Biellese ASD), affiliata F.I.S.D.I.R. allena le squadre di giovani ragazzi con disabilità.

L’attività sportiva e la preparazione agonistica è seguita dai Maestri: Giorgia Veronese, Lanza Lorenzo e Valeria Mantegazza. Presidente del Circolo è Eraldo Rondo Spaudo; Pierluigi Delledonne, il vicepresidente; Tiziano Siviero, il tesoriere; Silvano Piacenza, Elda Allera Longo, Serena Kraja, i consiglieri. Nel corso della stagione sportiva, il CIRCOLO TENNIS SANDIGLIANO, organizza tornei giovanili, open e sociali e anche viaggi fuori porta per i soci che desiderano assistere alle manifestazioni nazionali e internazionali più importanti.

Il direttore sportivo a nome di tutto il consiglio direttivo e di tutti i soci, ringrazia le aziende che offrono un importante supporto al club: FTR, Forniture Tessili Riunite S.p.a.: Delledonne Trasporti; Rammendatura Baù; Dezzuto di Dezzuto David e Cascina Era per la collaborazione.

Il Circolo Tennis Sandigliano, ringrazia vi aspetta sabato 14 a partire dalle ore 14.30 in via Papa Giovanni, 12 Sandigliano (BI) Tel . 015 691521

tennis.sandigliano@gmail.com