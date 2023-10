Gare in Italia e Europa, risultati da sogno per gli atleti di Valdigne Triathlon FOTO

La cronaca del lungo weekend sportivo degli atleti di Valdigne Triathlon inizia da Peschiera del Garda. Nella località gardesana sono andate in scena le gare di Triathlon Medio, Olimpico e Sprint. Sabato 7 settembre si è disputato il Triathlon su distanza Olimpica organizzato da “Follow Your Passion”, per Valdigne Triathlon ottima prestazione sportiva del casalese Edoardo Mazzucco, 9^ assoluto e argento tra gli S1, per lui una grande frazione di run con il terzo tempo assoluto.

Domenica si è disputato il Triathlon Sprint, al femminile straordinaria doppietta per i colori verde-turchese-oro con l’argento assoluto e il bronzo della padovana Francesca Crestani e della ticinese Letizia Martinelli, ancora una volta grandi soddisfazioni al femminile per il Team Valdigne. Al maschile podio e bronzo assoluto per Giacomo Mazzolin che corona una gara molto positiva, buon 7^ posto assoluto (oro tra gli S2) per Marco Lorenzon in netta ripresa dall’infortunio di qualche settimana fa.

In Portogallo, ad Alhandra, si è disputata sabato la tappa di World Triathlon Para Cup, ancora una splendida medaglia, questa volta di bronzo, per Francesca Tarantello & Silvia Visaggi nella categoria PTVI. Domenica a Marene (CN) si è disputata l’ultima tappa del Campionato Piemonte e VdA Giovanile con il programmato Duathlon organizzato da Triathlon Team Savigliano. Al mattino grandi soddisfazioni nella gara Youth B, con un doppio podio!

Oro per il torinese Filippo Col e bronzo per l’altro torinese Filippo Gai. Tra gli YA bravi Kasian Giacobone (9^) e Pietro Col (16^). Nel pomeriggio si sono disputate le gare riservate ai Giovanissimi, tra le Ragazze bella gara di Chiara Gai (10^), nella categoria Ragazzi ottimo bronzo per Leo Bergesio seguito a ruota da Giovanni Durando (4^).

Nella categoria Esordienti, belle gare e positivi piazzamenti per Marco Turbiglio (5^), per il biellese Lorenzo Ramella Pollone (7°) e per l’altro torinese Fabio Rivella (23^). Gli atleti di Valdigne sono ora attesi nelle ultime gare di questo lungo fine stagione.