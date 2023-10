Buon inizio di stagione per Ginnastica Biella

A Torino, l’8 ottobre, le atlete di Ginnastica Biella guidate da Irina Sitnikova e Sara Battagion, sono state protagoniste di un doppio impegno nel Campionato Regionale Gold.

In mattinata, Veronica Pastorato in categoria junior1 ha ottenuto un buon 3° posto in classifica generale, con un 3° posto alle parallele ed il 2° posto al Corpo libero, mentre Martina Ettolli, in categoria Junior 3, si è piazzata anch’essa al 3° posto in classifica generale, con 1° posto alla Trave, 2° Parallele, 3° posto Volteggio e Corpo libero.

Nel pomeriggio Eleonora Ghione, portacolori di Ginnastica Biella, in categoria Senior 1, è salita sul gradino più alto del podio in concorso generale, vincendo al Volteggio e Corpo libero e giungendo 2a alle Parallele e alla trave.

Sempre in categoria Junior 1, chiude la giornata Anna De Filippis, anche lei con una buona prestazione: 5a in classifica generale e 3° posto al Volteggio, chiude la partecipazione di Ginnastica Biella.