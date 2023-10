Torna a Città Studi “WOOOOOW! Io e il mio futuro”: il salone dell’orientamento.

La 4a edizione del salone dell’orientamento biellese, 3 e 4 novembre, verrà dedicato a giovani, famiglie e docenti, che avranno l’opportunità di informare e informarsi sulle variazioni del contesto scolastico e lavorativo.

Grazie all’unione di Versus, l’appuntamento sulla scelta scolastica della scuola superiore; It’s My life, dedicato all’orientamento post diploma e IOLAVORO, per chi è in cerca di occupazione (saranno presenti i rappresentanti di numerose aziende, agenzie, recruiter e professionisti; enti istituzionali e forze dell’ordine), sarà possibile fruire di una panoramica a 360 gradi.

L’evento, organizzato da Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese, Giovani Imprenditori CNA Biella, BiYoung, Scuole Biellesi in Rete e il patrocinio della Regione Piemonte, vanta della collaborazione di enti, istituzioni locali e scuole biellesi.

All’interno dello stesso contesto informazioni, consigli, panoramiche, dati e futuribilità di ciascun ambito territoriale.

Durante la giornata interverranno numerosi ospiti che illustreranno “Provare per crescere. Storie di orientamento: percorsi di vita, formazione e lavoro”.

Per ulteriori informazioni: www.wooooowpiemonte.com/biella