Dal Nord Ovest - Scoppio in un appartamento, grave un uomo

Panico martedì sera a Novara, nel quartiere di Porta Mortara, intorno alle 22: una forte esplosione si è verificata in un appartamento al piano rialzato di una palazzina in via Monte Grappa al numero 27.

Il boato è stato avvertito in tutta la zona, con diversi residenti che per la paura sono scesi in strada. Nell’appartamento vive un anziano che era solo in casa al.momento dello scoppio, causato con ogni probabilità fa una fuga di gas. L’uomo è rimasto ferito gravemente, ed è stato portato in ospedale in codice rosso. L’appartamento ha subito danni rilevanti: una finestra è stata divelta e ci sono segni dell’esplosione sulle pareti.