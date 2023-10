Polizia, rinvenuti beni per un valore di circa 10.000 euro: denunciate tre persone

Nella giornata del 6 ottobre la Polizia ha deferito alla competente Autorità Giudiziaria due uomini e una donna, rispettivamente di anni 32, 22 e 50, tutti residenti in Provincia di Salerno per il reato di ricettazione in concorso. Alcuni giorni prima personale di Biella, durante una normale attività di prevenzione dei reati, ha sottoposto ad un controllo un’autovettura con a bordo i tre individui i quali, dai primi accertamenti, sono risultati gravati da alcune segnalazioni, riguardanti soprattutto reati contro il patrimonio.

L’attività si è conclusa senza alcuna conseguenza. Tuttavia, l’assenza di precedenti controllo dei tre nel territorio biellese ha destato qualche perplessità per gli organi investigativi della Questura che, nei giorni immediatamente successivi, hanno portato avanti un’intensa attività di pedinamento. Il susseguirsi degli accertamenti ha consentito di riscontrare la presenza del trio presso alcune gioiellerie del Torinese. In particolare il proprietario di una di esse, a colloquio con gli investigatori, ha riferito che dopo l’ingresso di due persone, poi accertati essere il trentaduenne e la cinquantenne, presso il proprio esercizio commerciale aveva rinvenuto un bracciale fisso su un rotolo espositore sganciato, forse nel tentativo di asportarlo. L’ulteriore sviluppo delle indagini ha consentito di riscontrare l’ingresso dei medesimi all’interno di altre gioiellerie.

L’uomo e la donna, in particolare, prendendo contatti con i dipendenti chiedevano di visionare alcune collane o bracciali senza però acquistare mai nulla. Visti i loro continui spostamenti è stata diramata una nota di allerta in merito all’autovettura utilizzata anche ad altri Uffici di Polizia del territorio. Nella giornata del 6 ottobre l’autovettura è stata sottoposta a un nuovo controllo da parte di operatori in servizio presso la Polizia Stradale di Modena nei pressi del tratto autostradale Milano – Bologna. Gli operatori, a quel punto, hanno deciso di approfondire il controllo procedendo mediante perquisizione del veicolo e degli occupanti, attività che ha portato a rinvenire diversi monili in oro giallo e un cospicuo numero di bracciali, medagliette e catenine il tutto occultato in un calzino riposto in una borsa, nonché un ingente somma di denaro pari a circa 1500 euro in contanti, soldi dei quali i soggetti non riuscivano a fornire una giustificazione plausibile.

Gli accertamenti immediati hanno consentito di effettuare una stima del valore dei beni rinvenuti pari ad oltre 10.000 euro. L’attività è, dunque, sfociata nel deferimento alla competente Autorità Giudiziaria dei tre soggetti per il reato di ricettazione in concorso. Attualmente sono in corso ulteriori indagini.