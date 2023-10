Minaccia il suicidio in chat, la collega chiama subito la Polizia (foto di repertorio)

Invia un sms alla collega di lavoro annunciando la volontà di togliersi la vita. Quest'ultima lo legge subito e richiede l'intervento degli uomini della Questura che, nel giro di breve tempo, lo rintracciano per strada impedendogli qualunque gesto anticonservativo.

Al centro della drammatica vicenda un uomo di circa 38 anni, trovato spaesato lunedì sera nelle vie del centro di Biella e subito assistito dal personale sanitario del 118. Stando alle prime ricostruzioni, il biellese avrebbe manifestato intenti suicidi in un chat con una donna, con la quale condivideva lo stesso luogo di lavoro. La stessa si è preoccupata e, dopo essersi messa in contatto con le forze dell'ordine, ha descritto l'aspetto fisico dell'uomo e la zona dove risiedeva.

Le Volanti di Polizia si sono messe all'opera e hanno setacciato i punti critici del capoluogo. Alla fine, è stato notato in una viuzza della città e trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Decisiva al suo ritrovamento l'attività di coordinamento tra la centrale operativa e gli equipaggi sul territorio. Restano ora da definire i motivi del gesto.