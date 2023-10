Ancora incidenti nel Biellese, un centauro finisce al Pronto Soccorso

Ancora incidenti sulle strade del Biellese. Per fortuna nessuna conseguenza grave ieri, intorno alle 10.30, in via Pietro Maffei, a Cossato. Sul posto la Polizia Locale.

Nel pomeriggio, invece, a Gaglianico, un centauro è finito al Pronto Soccorso, dopo uno scontro a bordo della sua moto con un furgone. Il ferito, un biellese di 49 anni, è stato subito assistito dal personale sanitario del 118. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Ai Carabinieri il compito di accertare la dinamica dell'accaduto.