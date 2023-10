Parte a Candelo il progetto “Giovani IN-Dipendenti”

L’Amministrazione Comunale di Candelo ha avviato in collaborazione con l’Istituto comprensivo Candelo-Sandigliano il Progetto “Giovani IN-Dipendenti” rivolto ai ragazzi dell’ultimo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado. Il progetto nasce dalla sinergia dei tre assessorati: Selena Minuzzo, assessore alle Politiche Sociali, Lorena Valla, assessore alla Gentilezza, e Gabriella Di Lanzo, assessore all’Istruzione.

Spiega l’assessore Minuzzo: “ Il progetto prevede una campagna di sensibilizzazione, prevenzione e informazione sul tema delle dipendenze, intese a 360 gradi, dipendenza da sostanze, ma anche dipendenza da relazionali sbagliate, dipendenze evidenti e/o inconsce, che coinvolgono i nostri giovani nelle loro quotidiane attività. L’importanza del “Conoscere e del Sapere” ci consente di fare prevenzione, contrastare il disagio giovanile, e consentire ai giovani di diventare consapevoli per affrontare, con adeguati strumenti relazionali e comportamentali, le sfide e le tentazioni che si presentano nel loro quotidiano cammino di crescita”. Il progetto sarà realizzato durante le ore di lezione e i ragazzi saranno accompagnati dai loro insegnanti. Il progetto si pone come obiettivo quello di facilitare nei ragazzi e negli adulti la scoperta dei fattori di rischio, fornendo strumenti di lettura, metodi di approccio e procedure mirate alla riduzione delle situazioni di pericolo, di disagio e di malessere; favorire il confronto sui vissuti e sulle prefigurazioni legate al rapporto con il mondo degli adulti e con gli stili di vita migliorativi possibili; diffondere la cultura del rispetto verso sé stessi e verso gli altri, anche contro le dipendenze affettive tossiche; promuovere la cultura del rispetto verso la legalità e la liceità di certe scelte comportamentali; stimolare la riflessione e il dibattito fra pari sulle false motivazioni che l’adolescente può darsi a favore del comportamento di dipendenza; gli effetti dannosi sull’organismo e sul comportamento dati dal consumo di sostanze che creano dipendenza; dare origine ad un percorso di approfondimento in classe sui metodi di prevenzione alle dipendenze.

Prosegue l’assessore alla Gentilezza Lorena Valla: “ L’iniziativa fa parte del progetto integrato di questa Amministrazione legato all’assessorato alla Gentilezza che prevede iniziative, tra le altre, legate ad un processo di educazione a comportamenti di rispetto, di integrazione e di benessere sociale soprattutto tra i più piccoli, un percorso che riteniamo assolutamente virtuoso per crescere liberi da dipendenze da sostanze stupefacenti, alcool e dipendenze emotive, tutte estremamente lesive.” ll progetto sarà strutturato in più date e appuntamenti: mercoledì 18 Ottobre: spettacolo teatrale in forma di narrazione “STUPEFATTO” a cura della compagnia Itineraria Teatro, al Cinema Verdi di Candelo . Lo spettacolo con il suo carico emotivo e di informazioni, scardina alcuni luoghi comuni diffusi tra i giovanissimi. Martedì 24 Ottobre e Giovedì 9 Novembre: due giornate dedicate a laboratori scolastici in collaborazione con Drop-In, un servizio di supporto e prevenzione delle dipendenze in convenzione con il Dipartimento Interaziendale di Patologia delle Dipendenze dell’ASL di Biella. Lunedì 27 Novembre il convegno “Impariamo a non dipendere da niente e da nessuno” al salone polivalente di Candelo.Il convegno coinvolgerà alcuni esperti del settore che affronteranno con il linguaggio dei ragazzi temi legati alla dipendenza da relazioni affettive malate e i rischi legali derivanti dall’utilizzo di sostanze.

Conclude l’assessore all’Istruzione Gabriella Di Lanzo .” Verrà anche messo a disposizione nella biblioteca civica di Candelo “Livio Pozzo” uno “Spazio Giovani” con il quale l’Amministrazione intende realizzare un luogo sicuro dove trascorrere tempo di qualità e fare esperienze positive, uno spazio che favorisce esperienze di socializzazione e amicizia, che ha una funzione sociale, educativa e aggregativa, per agire come punto di riferimento per i giovani.”