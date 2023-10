Candelo, ecco il contributo a favore dei minori con disabilità per il servizio di trasporto scolastico

Con il decreto ministeriale del 17 maggio 2023 il comune di Candelo è risultato assegnatario, del contributo di €.6.957,49 da destinare alle famiglie degli studenti con disabilità dai 3 ai 14 anni frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado quale contributo economico per l’organizzazione in autonomia del servizio di trasporto scolastico.

Spiega l’assessore alle Politiche Sociali Selena Minuzzo: “L’amministrazione comunale ha deciso di intervenire con un contributo forfettario di €.350,00/minore che verrà erogato, previa presentazione di apposita istanza, alle famiglie di studenti con disabilità per organizzare autonomamente il servizio di trasporto scolastico”.

Per poter beneficiare del contributo è necessario che gli studenti siano residenti a Candelo, siano iscritti e frequentino la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado, ubicate nel Comune di Candelo o in altro Comune e siano affetti da disabilità fisica, psichica e/o sensoriale, certificata ex Legge n. 104/1992. Sulla base delle richieste ammissibili a contributo, sarà formulata apposita graduatoria, secondo l’ordine crescente relativo al valore della Certificazione ISEE minorenni in corso di validità presentata congiuntamente all’istanza.

La presentazione della certificazione ISEE è richiesta esclusivamente ai fini della redazione della graduatoria degli ammessi al beneficio. I contributi verranno assegnati ai beneficiari fino all’esaurimento delle risorse disponibili. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate utilizzando il modulo da ritirarsi presso l’Ufficio Politiche Sociali del Comune, e sul sito web del comune. Per informazioni potete contattare direttamente l’ufficio al 015.2534161 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30, il mercoledì dalle 8.30 alle 16.30 o scrivere alla mail: ufficiopolitichesociali@comunedicandelo

Conclude la vicesindaca Minuzzo: “Quotidianamente siamo impegnati nelle nostre azioni per avviare interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale, questo contributo è una buona opportunità per continuare a contribuire, anche se in piccola parte, a garantire il rispetto della dignità umana, dei diritti di libertà e di integrazione sociale”.