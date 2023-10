"Effetto Fedez" sulle donazioni di sangue: anche a Biella è boom di richieste di informazioni

"L'"effetto Fedez" sulle donazioni di sangue c'è stato anche a Biella". E' successo in diverse parti d'Italia, e anche qui.

Incredibile ma vero: in un momento in cui la situazione delle donazioni è abbastanza difficile prima di tutto perchè i lavoratori dato che manca personale addetto allo scopo e un po' dappertutto, fanno fatica a togliersi un giorno per andare a donare, e in giro c'è un' influenza che sta contagiando diverse persone e molti donatori non risultano idonei, il recente ricovero del rapper a Milano, per le emorragie causate da alcune ulcere, ha evidentemente sensibilizzato maggiormente la popolazione. E il risultato è che è cresciuto interesse per le donazioni di sangue.

"Diciamo che comunque effettivamente quanto è accaduto a Fedez ha smosso gli animi di più persone - commenta il presidente Avis Biella Lorenzo Tivelli - . Sul sito abbiamo avuto un aumento considerevole di accessi e di richiesta di informazioni. Perchè si traducano in donazioni ci vorrà un attimo, perchè c'è una procedura da seguire prima di poter donare, ma c'è sicuramente decisamente più interesse, un aumento che non ci immaginavamo nemmeno noi. Anche per esempio sui social sono aumentati gli accessi, sul nostro sito, su instagram".

Per quanto riguarda Biella riparte in questi giorni il percorso nelle scuole "Fluire nel futuro". "Anche da questo progetto ci aspettiamo buoni risultati, e abbiamo potenziato le chiamate con i volontari - conclude Tivelli -. Quindi direi che l'inizio di ottobre per fortuna è partito molto bene e siamo contenti. Speriamo solo che si continui così".