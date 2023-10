Torna anche a Biella la Giornata Nazionale del Trekking Urbano

Cosa accomuna Biella a città come Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Bologna, Cagliari, Chieti, Firenze, Grosseto, Ivrea, Mantova, Padova, Palermo, Rapallo, Salerno, Spoleto, Tempio Pausania, Trento e tante altre, tanto che l’elenco supera i 100 comuni sparsi in tutta Italia?

Il fatto che martedì 31 ottobre 2023 queste città aderiranno all’appuntamento annuale della Giornata Nazionale del Trekking Urbano, giunto alla sua XX edizione e che ogni anno porta a scoprire una parte del territorio della nostra città. Il titolo di questa edizione è di grande attualità’ “Trekking a colori: pratiche di sostenibilità attraverso i secoli” e l’itinerario cittadino proposto “Archivi tessili ed imprese culturali: passato e futuro sostenibile lungo il Cervo” permette di raccontare e far conoscere storie antiche e moderne, di attività ed esercizi di sostenibilità declinata in tutte le sue accezioni: ambientale, economica e sociale.

Dopo uno sguardo sull’intera area fluviale da Viale Carducci si scende lungo il lato ovest del torrente Cervo per una visita allo stabilimento storico del Lanificio F.lli Cerruti dal 1881 (oggi di proprietà della famiglia Piacenza) e si prosegue lungo via Serralunga e Costa di Riva per arrivare al Macist – Museo di arte contemporanea internazionale non convenzionale – aperto nel 2015 in una ex fabbrica di oreficeria di inizio Novecento, che espone 150 opere di artisti di fama internazionale, tra cui alcune opere d’arte “sostenibili” realizzate con materiali di riciclo.

Il trekking termina nell’ex Lanificio Pria concludendo la visita nella nuova Galleria Woolbridge Art Gallery, quattro piani di opere d’arte illuminate da vetrate che inondano le sale un tempo occupate da telai e macchinari tessili. “Il percorso valorizza perfettamente la maestrìa ed il saper fare dell’artigianato biellese, espressione della creatività della nostra Città di Biella riconosciuta dall’Unesco e si snoda lungo la cornice maestosa delle Alpi Biellesi” afferma l’assessore al Turismo Barbara Greggio. La difficoltà del percorso cittadino è bassa (con utilizzo di scarpe da ginnastica); il tempo di percorrenza è di circa due ore e trenta durante le quali i partecipanti saranno accompagnati da guide turistiche abilitate. La partecipazione all’evento è GRATUITA.

La prenotazione è obbligatoria entro le ore 12 di lunedì 30 ottobre 2023 ai contatti dell’Assessorato al Turismo, telefonando allo 015-2529345 oppure 329-9047900 o scrivendo all’indirizzo turismo@comune.biella.it. Vi aspettiamo per un Trekking ad alta sostenibilità!