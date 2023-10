Arriva il 31° Circuito Città di Biella, ecco l’elenco dei divieti previsti

In occasione della corsa podistica su strada denominata "31° Circuito Città di Biella", che avrà luogo sabato 14 ottobre 2023, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, eccetto autorizzati, dalle ore 8,00 alle ore 19,00 nelle seguenti aree:

 via Seminari nel tratto compreso tra via Duomo e via Arnulfo/Vescovado;

 via Duomo;

 via Battistero;

 via Marconi, nel tratto compreso tra via Italia e via Crosa;

 via Crosa, nel tratto compreso tra via Marconi e via Palazzo di Giustizia;

 via Crosa, lato est, per una lunghezza di metri 10 (dieci), da via Palazzo di Giustizia, in

direzione sud;

 via Palazzo di Giustizia, nel tratto compreso tra via Crosa e via Dal Pozzo;

 piazza Santa Marta, su tutta l’area;

 via Dal Pozzo, nel tratto compreso tra via Palazzo di Giustizia e piazza Santa Marta;

 via Vescovado.

Inoltre sarà istituita la temporanea sospensione della circolazione, eccetto aventi diritto, veicoli al servizio della manifestazione e mezzi di soccorso in emergenza, in via Duomo, dalle ore 9.00 alle ore 18.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.30 circa, nel tempo e nelle aree precedenti per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti, in via Italia, nelle aree di intersezione con via Duomo e la piazza S. Marta.