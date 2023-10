Parco giochi inclusivo e consolidamento versante sulla Provinciale, finiti i cantieri a Occhieppo Superiore

“In questi giorni si sono conclusi i lavori di sistemazione del movimento franoso in Regione Morrione sul Rio Favanera. Lavori che hanno consistito nel consolidamento del versante e anche della strada provinciale sovrastante Sordevolo-Occhieppo-Pollone. Questo intervento è stato realizzato grazie al contributo richiesto e ottenuto dal dipartimento di protezione civile nazionale che ci li ha erogati attraverso la Regione Piemonte. Il tutto per un valore di 145 mila euro”. A scriverlo, sui propri canali social, il sindaco di Occhieppo Superiore Emanuele Ramella Pralungo.

E aggiunge: “Nel frattempo si è concluso il cantiere per la realizzazione del parco giochi inclusivo realizzato in Villa Mossa che ha avuto un costo complessivo e finale di 25mila euro, di cui 15mila finanziati direttamente dal bilancio comune e 10mila euro che abbiamo ottenuto vincendo un bando della Regione Piemonte. In settimana invece dovrebbero iniziare i lavori di riasfaltatura della via Castellazzo dopo che la stessa è stata oggetto di un intervento di realizzazione di uno scolmatore fognario ad una profondità notevole. Avanti tutta per migliorare l'estetica, la fruibilità ma soprattutto la sicurezza del nostro Comune”.