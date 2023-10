SPORT |

Rally del Rubinetto travagliato per Rally & Co

Il 30° Rally del Rubinetto, partito sabato da San Maurizio d’Opaglio ed arrivato domenica nella bellissima piazza di Borgosesia dopo 63 km cronometrati, è stato particolarmente travagliato per i due equipaggi portacolori della biellese Rally & Co. I quali tuttavia hanno conquistato la vittoria nella classe di appartenenza. Graziano Boetto e Giuliano Santi a bordo della mitsubishi lancer dopo una buona prestazione sulla prima ps hanno dovuto ritirarsi sulla seconda prova rientrando il giorno dopo con 3 minuti di penalizzazione. Una ulteriore divagazione sulla ps 3 sommata alla penalità subita hanno fatto retrocedere di una trentina di posizioni l’equipaggio laniero giunto al traguardo in 55° posizione assoluta primi di classe N4 mentre i compagni di scuderia Massimo Mattiazzo e davide Ben sulla peugeot 206 racing start, risolti i problemi sulla vettura delle prime prove ,arrivano 85 ° assoluti primi di classe 2000.

c. s. Rally & Co g. c.