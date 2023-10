Pioggia di medaglie per la Rhythmic School FOTO

Presso Il PalaPajetta di Biella, con l’organizzazione a cura della società LaMarmora, è andata in scena nel week end la seconda prova del campionato regionale FGI Gold di specialità. Le atlete della scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya non solo hanno confermato i brillantissimi risultati della prima prova effettuata a Saluzzo alcune settimane fà, ma sono riuscite ad andare oltre ed a migliorarsi.

Il bottino delle RSgirls nella seconda prova è risultato essere di quattro medaglie d’oro, tre d’argento ed una di bronzo e la classifica finale del campionato le ha viste ottenere quattro titoli di campione regionale, quattro secondi posti ed un terzo. Camilla Lozito nella categoria senior, alla palla, ha ottenuto la vittoria di giornata ed il secondo posto nel campionato. Due ori di giornata per Elena Pavanetto, nella categoria allieve 2° fascia, alla palla, dove si è laureata anche campionessa regionale, ed al nastro dove nella classifica finale è al secondo posto, dietro alla compagna di colori Ginevra Bravaccino che si è fregiata del titolo al nastro ed alle clavette, con due argenti conquistati in entrambi gli attrezzi nella seconda prova. Nella categoria junior2, ha gareggiato Giulia Sapino classificandosi terza alle clavette e seconda al nastro nella prova di giornata, mentre è campionessa regionale al nastro e bronzo nelle clavette.

Matilde Sabattini e’ scesa in pedana nella categoria Junior3 alle clavette ottenendo un quarto posto nella seconda prova ed un argento nella classifica finale del campionato. Ottimo anche il risultato della coppia Lozito – Sabattini che hanno dominato vincendo l’ultima prova e sono risultate seconde nel computo finale del regionale. Tutte le atlete della Rhythmic School in gara hanno ottenuto il pass per la prova interregionale che si disputerà a fine ottobre in Lombardia, presumibilmente a Legnano, e che sancirà l’accesso alla finale nazionale, organizzata quest’anno in provincia di Campobasso nel Molise a novembre.

Ad accompagnare le ginnaste in gara nella due giorni biellese la DT Tatiana Shpilevaya e le allenatrici Arianna Prete, Simona Mattavelli e Mariia Nikitchuk particolarmente soddisfatte per i risultati ottenuti dalle loro atlete. Nelle prossime settimane lo staff organizzativo della Rhythmic School tornerà nuovamente operativo con l’organizzazione di cinque diverse prove del campionato regionale FGI di ginnastica Ritmica presso il palazzetto dello sport di Candelo.