Karate, Ippon 2 qualifica 5 atleti per i Campionati Italiani Juniores

Alla Cittadella dello Sport di Leiní, domenica 8 c. m., 6 atleti dell’Ippon 2 hanno partecipato alle qualificazioni Regionali di karate FIJLKAM della categoria Juniores, valevoli per l’accesso ai Campionati Italiani.

Le ragazze e i ragazzi, seguiti dall’Allenatore Taglioretti, hanno sostenuto una buona gara qualificandosi in 5 per la Fase Nazionale, soprattutto tenendo conto che tra loro, Mosca e Condemi, appartengono ancora, per l’età, alla categoria Cadetti.

Ecco i risultati: 1° Giulio Giacobbe (-55 Kg), 1° Filippo Mosca (76 kg), 3ª Gaia Condemi (53 Kg), 5ª Inas Nahal (53 kg), 7ª Nisserine Boussaid (53 kg), 7° Stefano Coppa (61 kg). Soddisfatto il DT Feggi, impegnato, durante la gara, nello svolgimento delle mansioni di Commissario Tecnico Regionale, che accompagnerà gli atleti alla Fase Nazionale dal 3 al 5 novembre al Lido di Ostia.