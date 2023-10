Al Golf Le Betulle l'ultima tappa de il Challenge Cup Circuito per l’Africa

Il Club Soroptimist di Biella con il Club di Ivrea Canavese sabato 7 ottobre ha organizzato l’ultima tappa del Challenge Cup Circuito per l’Africa al Golf le Betulle di Magnano Biella. All'evento era presente la referente Nazionale del Circuito Simona Gervasini.

Si tratta di un progetto al quale collaborano 12 Club Soroptimist dell’Unione Italiana e 3 gemellati di Butare.

Il ricavato è andato a favore delle donne rwandesi e dei loro bambini attraverso corsi di educazione e formazione professionali con lo scopo di raggiungere in autonomia economica.

I vincitori sono stati: della prima categoria 1° Lordo SEBASTIANO BARBERIS CANONICO, 1° Netto FEDERICO FREYDOZ del Club Le Betulle; della seconda categoria 1° Netto NADIA DI GIORGIO, 1° Ladies LAURA POZZATO, 1° Juniores PIETRO FOSCALE, 1° Seniores DAVIDE GORI. Nearest to the Pin Femminile PASSAGLIA FRANCESCA SAN REMO, Nearest to the Pin Maschile COPPO GIANPIERO di Biella, 1^ Soroptimist FABBI PATRIZIA BIELLA.