Continua la rassegna “Musica: un ponte tra Canavese e Biellese”: i prossimi appuntamenti

Dopo il successo dei primi due eventi nella chiesa parrocchiale di Alice Castello, la rassegna “Musica: un ponte tra Canavese e Biellese”, promossa dall’Associazione Organistica Del Canavese - ETS (AODC), farà tappa, venerdì 13 ottobre alle ore 21:00, nella Cattedrale di Biella. Il concerto, organizzato in occasione del quinto anniversario dall’ingresso in Diocesi di S.E.R Mons. Roberto Farinella, Vescovo di Biella, vedrà esibirsi all’organo Bianchi il M° Luca Antoniotti, organista di fama mondiale e socio onorario della stessa AODC. Il programma musicale sarà interamente dedicato alla grande produzione barocca per organo, con brani di D. Buxtehude e J.S. Bach, a cui si aggiungerà un estratto dalla celebre opera “Wassermusik” (“La Musica sull’acqua”) di G.F. Handel.

Nato a Vercelli, Luca Antoniotti ha conseguito, presso il Conservatorio di Torino, il Diploma in Organo e Composizione organistica, sotto la guida di Luciano Fornero. Ha ottenuto il Premier Prix de Virtuosité in Organo e Improvvisazione, il Premio speciale Barblan e il Diploma d'insegnamento d'Organo nella classe di Lionel Rogg, al Conservatorio Superiore di Ginevra, ove si è diplomato anche in Direzione corale con Michel Corboz. Ha inoltre seguito corsi d'interpretazione e di perfezionamento con L.F. Tagliavini, T. Koopman, M. Radulescu, E. Kooiman, H. Vogel, D. Roth e P. Kee. È uno degli organisti italiani più laureati di concorsi: sono una quindicina i premi internazionali e le attribuzioni speciali da lui conseguiti. Ha vinto, unico italiano nella storia del concorso, il Premio Bach al Concorso Internazionale di Lipsia. Ha suonato come solista con l'Orchestra della Suisse Romande, con l'Orchestra del festival Van Vlaanderen di Bruges, con l'European Baroque Orchestre, nonché in numerosi gruppi da camera, collaborando, come solista in ensemble vocali e strumentali. Ha inoltre effettuato diverse registrazioni in CD, nonché registrazioni per la Radio Belga, la Bayerische Rundfund, Radio Suisse Romande, CBS, RAI. Nel corso della sua carriera, è stato invitato ad alcuni dei più importanti Festival Internazionali in città quali Berlino, Haarlem, Lipsia, Norimberga, Riga, San Pietroburgo, Ottobeuren, Cambridge, Bruges, Ginevra, Colonia, Londra, Venezia, Trieste, Praga, Porto, Coimbra, Mafra, Lisbona e altre ancora. Già docente titolare della cattedra d'Organo al Conservatorio di Musica di Cagliari (3° classificato al Concorso Nazionale su 150 candidati), dopo diversi anni di attività e residenza in Svizzera, nel 2000 si trasferisce in Portogallo, come docente in Organo, Improvvisazione, Musica da Camera e Organologia, presso l’Università Cattolica di Oporto. Rientrato in Italia, dal 2011 al 2020 è docente di Organo al Conservatorio di Udine, Cremona e Ferrara. È stato recentemente nominato docente di Organo e Composizione Organistica al Conservatorio di Musica di Como.

La rassegna si concluderà venerdì 27 ottobre, alle ore 21:00, con il Concerto finale previsto nella Chiesa parrocchiale di Cavaglià. Saranno presenti Silvio Rossini (Organo); Maria Luisa Casali (Soprano) e Mattia Iseppato (Tromba).

La rassegna musicale promossa da AODC è stata realizzata con il sostegno e il patrocinio del Comune di Alice Castello, con i patrocini della Provincia di Biella, della Provincia di Vercelli, della Diocesi di Biella, del Comune di Biella e del Comune di Cavaglià, con la collaborazione della Parrocchia di San Nicolao Vescovo di Alice Castello, della Parrocchia della Cattedrale di S. Stefano di Biella e del Coro Concentus e con il sostegno di Emmeduea Srl e Studio De Ferrari Architetti.