È stato organizzato dalla Pro loco di Rosazza l’appuntamento bagna cauda.

Domenica 12 novembre sarà possibile recarsi alla sede della Pro Loco, in Via Mentana, 7, alle ore 12:30, per gustare in compagnia il piatto tipico piemontese.

Si ricorda che la prenotazione è obbligatoria; per ulteriori informazioni: 333.492.9104.