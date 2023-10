Oropa, domenica 15 ottobre: ritornano castagnata e mercatino degli hobbisti.

L’Associazione Agro Montis organizza, domenica 15 ottobre, la castagnata e il mercatino degli hobbisti, in occasione del foliage autunnale.

Con l’autunno, le foglie si tingono di colori straordinari e le montagne si accendono di rosso, giallo e arancio: la stagione ideale per scoprire la natura e i sapori del territorio, o passeggiare nelle splendide vie della valle Oropa.

Per chi ama immergersi nella natura e nella bellezza dell'autunno, alle ore 10:00 il Giardino Botanico organizza una passeggiata nei colori del foliage con la guida naturalistica. Il ritrovo è ai cancelli; per informazioni: 015.252.3058.

Per chi desidera immergersi nella storia e nella cultura di Oropa, da non perdere la visita guidata al Santuario, al Tesoro e agli Appartamenti Reali dei Savoia. Il ritrovo è alle ore 11:00 ai cancelli. Un’occasione per scoprire la storia di questo luogo sacro, per ammirare le sue opere d'arte e per immergersi nella sua suggestiva atmosfera.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14.30, inizierà la distribuzione delle caldarroste e del vin brulé davanti ai cancelli del Santuario.

Per la castagnata verranno utilizzate esclusivamente castagne locali, a km zero. Il Biellese è ricco di castagni, un albero che soprattutto in passato costituiva una vera e propria fonte di vita grazie alle molteplici possibilità di utilizzo della pianta e dei suoi prodotti, come la farina: alimento essenziale per le popolazioni montane, le castagne e i prodotti derivati sono oggi un’occasione per riscoprire i sapori di una volta, dalle caldarroste alle castagne con burro e lardo, fino alla minestra di latte e castagne e ai deliziosi dessert.

Dal mese di ottobre è possibile assaporare l’autunno nei ristoranti di Oropa, che propongono, oltre alla famosa polenta concia, i menù della tradizione biellese con i prodotti tipici di questa stagione, dai funghi alle castagne.

Programma:

- ore 10 – 17: Mercatino degli hobbisti

- ore 10: Passeggiata nei colori del foliage autunnale con la guida naturalistica. Ritrovo ai cancelli.

- ore 11: Visita guidata al Santuario, al Tesoro e agli Appartamenti Reali dei Savoia. Ritrovo ai cancelli. Non serve prenotazione

- ore 14.30: Caldarroste e vin brulè

Informazioni: 015.255.51200.