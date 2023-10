Biella, il monumento “L’Alpino e il Mulo” festeggia 100 anni di storia: le celebrazioni.

Per il centenario del monumento biellese, “L’Alpino e il Mulo”, dei Giardini Zumaglini, la Sezione ANA di Biella organizza, venerdì 13 ottobre, la cerimonia con la Fanfara di Biella. L’evento si terrà alle ore 10:30 e aprirà con l’immancabile alzabandiera, di seguito gli onori ai Caduti e le allocuzioni. Al termine della manifestazione andrà in scena la Fanfara ANA di Biella e il Coro “Cento voci per Cento anni”.

Sabato 14, invece, si terrà la conferenza “Genesi del nostro Monumento ai Caduti”, presso la sede ANA di Biella, di Via Ferruccio Nazionale, 5. Alle ore 18:00, esporrà il relatore Prof. Gianfranco Ribaldone accompagnato dalle letture di Laura Zona.

Alle ore 19:00 il Sacrario Museo biellese degli alpini, con la Santa Medda in suffragio di tutti i Caduti, in occasione del 151° anniversario di fondazione del Corpo degli Alpini.

Si ricorda che sabato 14 e domenica 15 ottobre, dalle ore 10:00 alle 17:00, sarà aperta la mostra pittorica “Crea pace e parla al cuore”, con l’esposizione di opere pittoriche degli artisti Artepiù sul Monumento, con letture di Laura Zona e Veronica Rizza.