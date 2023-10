PNRR, Pd: "A rischio 27 progetti tra Biella e Cossato per 25,5 milioni di euro" , FOTO

"I tagli del Governo al PNRR: quali progetti sono a rischio in Piemonte e nella provincia di Biella". Questo il titolo della conferenza stampa convocata ieri lunedì 9 ottobre dal Pd nella sede di Biella alla presenza di Rinaldo Chiola, Segretario PD Biellese, la Segreteria del PD Biellese, il Vice-Presidente del Consiglio Regionale Consigliere Daniele Valle, i Consiglieri Regionali del Gruppo Pd Piemonte, Emanuele Ramella Pralungo vicepresidente vicario di ANCI Piemonte con deleghe alle aree protette, alla tutela della flora e della fauna e Carlo Lanzone del circolo Pd Cossato.

A causa della rinegoziazione dei fondi del PNRR che sta portando avanti il governo Meloni, per il Pd il Piemonte risulta essere tra le Regioni più penalizzate, con oltre 2 miliardi e 100 milioni di euro di definanziamenti.

In particolare, prendendo in considerazione i Comuni di Biella e Cossato, tra i più significativi interventi a rischio a Biella ci sono la realizzazione del nuovo polo didattico Villa Macchi, un raggruppamento scuole dell’infanzia Cossila San Grato e scuola primaria Cossila San Giovanni (2.600.000 euro); ristrutturazione e riqualificazione di Palazzo Pella, riconversione utilizzo della palestra interna, (1.950.000 euro); interventi di miglioramento strutturale ed energetico della scuola primaria Crosa (2.350.000 euro); realizzazione del Polo dell’Infanzia di Pavignano Cerruti (1.650.000 euro); rifacimento pista di atletica e messa in sicurezza per omologazione dello Stadio Pozzo La Marmora (850.000 euro); rifunzionalizzazione e adeguamento normativo dell’ex Biblioteca di via Pietro Micca (850 000 euro); interventi di manutenzione straordinaria al Bocciodromo comunale (300.000).

Per quanto riguarda Cossato, la sostituzione del generatore di calore e posa valvole termostatiche Sert Asl di via Marconi (90.000 euro); l' efficientamento stabili comunali Villa Berlanghino (90.000 euro); interventi di adeguamento alla normativa antincendio Scuola Media L. Da Vinci (90.000 euro).

"Si discute di rimodulazione, ma perchè la scelta è ricaduta su determinate opere e non su altre? Servirebbe una forte difesa da parte degli enti locali - ha dichiarato Valle - . Ci sono comuni virtuosi e altri che non lo sono, perchè non viene fatta distinzione?".

"Forse da Roma non si stanno rendendo conto dell’impatto territoriale di questa decisione - commenta Chiola . Bisogna mobilitarsi affinché questa ‘sforbiciata’ proposta dal Governo non venga a pregiudicare opere che non solo sono già state progettate ma in vari casi realizzate o in via di realizzazione. È inspiegabile che si voglia penalizzare i nostri Comuni facendoli passare da una situazione di certezza, quella del Pnrr, ad una situazione di incertezza sulle coperture dei progetti cambiando la fonte di finanziamento".

Toni duri anche quelli di Ramella Pralungo: "Quello che si nota è che il Governo non crede negli enti locali e li depotenzia. Il taglio è stato fatto su opere volute dai Comuni e non dice perchè, non va bene. Servono motivazioni".

Per Valeria Varnero Capogruppo del Pd in Comune a Biella "Non ci saranno più occasioni del genere con così tanti fondi che possono essere utilizzati, e noi purtroppo non abbiamo sfruttato l'occasione".

Per Carlo Lanzone del Pd Cossato, per capire in che direzione si sta andando basta gardarsi attorno: "Cossato è morta. Alle 21 di sera non ci sono nemmeno più bar dove prendere un caffè. Non si è colta l'occasione".