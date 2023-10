“Archivi Aperti”: dal 13 al 22 ottobre, l’apertura al pubblico degli archivi fotografici.

Da quest’anno la Fondazione Sella partecipa ad Archivi Aperti, manifestazione ideata e promossa da Rete Fotografia, che si svolge dal 13 al 22 ottobre 2023, in numerose città italiane.

Giunta alla nona edizione, si rivolge a un pubblico non solo specialistico e coinvolge archivi fotografici storici e contemporanei, sia pubblici che privati, dal nord al sud della penisola. Con il titolo "Gli archivi dei fotografi italiani: un patrimonio da valorizzare" questa edizione si pone l’obiettivo di portare all’attenzione del pubblico il grande valore del lavoro dei fotografi e degli enti che ne curano la conservazione e valorizzazione.

Fondazione Sella dedica la propria partecipazione alla figura e all’opera di Giuseppe Venanzio Sella (1823-1876) in occasione dei 200 anni dalla nascita. Industriale tessile biellese e abile chimico, fu il pioniere della fotografia in Italia. A lui si deve il primo trattato teorico pratico sulla tecnica fotografica pubblicato in Italia, “Il plico del fotografo” (1856).

Sabato 14 ottobre alle ore 10:00 e venerdì 20 ottobre alle 18:00, presso la sede della Fondazione, verrà illustrata la sua opera e il contesto in cui questa si è formata. Il programma prevede una visita al Lanificio Maurizio Sella, luogo in cui Giuseppe Venanzio iniziò a sperimentare e a raffinare questa nuova tecnica ancora agli albori, così strettamente legata alle sue competenze chimiche. E dove, negli anni, trasmise la stessa passione a suo figlio Vittorio che, ottimo alpinista ed esploratore, fu precursore della fotografia di alta montagna.

Seguirà una visita all’archivio con la presentazione dell’opera di Giuseppe Venanzio: i suoi studi, le sue collezioni fotografiche e librarie; fu uno dei primi collezionisti di letteratura sull’argomento.

Fondazione Sella, Lanificio Maurizio Sella, via Corradino Sella 10, Biella

Per ulteriori informazioni: 015.252.2445.