Dal Nord Ovest - Uomo sulla gru minaccia di gettarsi nel vuoto, l'incubo finisce a mezzanotte

Rivoleva la sua casa, i suoi cani. Ma soprattutto, cercava quella pace e quella serenità interiore che aveva perso ormai da tempo. Soltanto dopo la mezzanotte è sceso dalla gru di via Filadelfia, a Torino, l'uomo che da lunedì mattina teneva in scacco un intero quartiere e numerose persone delle forze dell'ordine.

Le trattative non si sono mai interrotte, nonostante l'uomo abbia più volte interrotto la discesa per tornare ai piani più alti della gru del cantiere per il 110% che si trova all'altezza del civico 200 di via Filadelfia. La stessa strada, infatti, è rimasta chiusa per tutta la durata dell'emergenza, costringendo le persone a effettuare un giro molto più largo per aggirare la zona. Soltanto ai residenti era consentito accedere alle case situate all'altezza della gru, su entrambi i lati della strada.

A trattare con lui, per tutto il giorno, uomini dei vigili del fuoco, poliziotti, agenti della polizia municipale e carabinieri. Dal braccio meccanico dell'autogru dei carabinieri i dialoghi e i tentativi di convincerlo a scendere non si sono mai interrotti. Fino alla decisione di scendere. L'uomo, immediatamente soccorso, è stato portato in ospedale per alcuni controlli.