Arrestato il senza fissa dimora che lanciava sassi sulla Torino-Pinerolo

Gli agenti della polizia locale di None e della polizia stradale hanno fatto un sopralluogo nell’ex cementificio dove si nascondeva e lui gli ha aggrediti, finendo in manette per l’intervento dei carabinieri di None. Il protagonista della vicenda è il quarantenne, senza fissa dimora, di origini austriache, che ha scelto lo stabile abbandonato, all’angolo della cosiddetta ‘rotonda di Candiolo’ come abitazione.

Lunedì 2 ottobre aveva scagliato dei sassi dal prato verso la tangenziale, colpendo anche un’auto della Stradale. Era partita una caccia all’uomo, ma le forze dell’ordine non sono riuscite a fermarlo in tempo per contestare una flagranza di reato. Per lui era quindi partita una denuncia, anche da parte della proprietà dell’ex cementificio, occupato abusivamente. Due giorni dopo l’uomo ha preso nuovamente di mira un’auto, stavolta quella dei carabinieri di Vinovo, danneggiandola a sassate.

Ieri vigili e poliziotti sono andati a verificare lo stato dei luoghi e per ripulire il luogo, sporco di pattume. Ed hanno trovato l’uomo, che si era anche realizzato un bagno con condizioni igieniche preoccupanti. Tra le sue poche cose c’erano anche tre molotov, forse fabbricate da lui stesso. Quando le forze dell’ordine hanno spiegato che non poteva detenerle e quindi portarle via con sé, lui ha dato in escandescenza, tirando fuori un coltello, che fortunatamente ha fatto cadere in terra presto.

Ma ha comunque tentato di strozzare un poliziotto e gli ha strappato la polo. La sua furia si è diretta anche contro un agente della polizia locali, preso a calci e graffiato. I carabinieri sono comunque riusciti a fermarlo e arrestarlo con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e fabbricazione o detenzione di materiali esplodenti. Mentre i feriti sono stati medicati all’ospedale di Pinerolo.