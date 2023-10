Vigliano, anziano investito da un'auto sulle strisce: è in codice giallo all'ospedale (foto di Giacomo Chiarini per newsbiella.it)

È stato trasportato, in codice giallo, al Pronto Soccorso l'anziano investito sulle strisce pedonali da un'auto condotta da un pensionato. Il sinistro è avvenuto intorno alle 10 di oggi, 10 ottobre, in via Milano, a Vigliano Biellese, a due passi dal bar Mille Voglie.

Il ferito è stato subito assistito dal personale sanitario del 118, giunto sul posto insieme agli agenti della Stradale. Il traffico è al momento rallentato per consentire gli accertamenti, affidati agli operatori di Polizia.